Die Brandenburger AfD wollte am Donnerstag in einer Landtagsdebatte über das sinkende Vertrauen in die Demokratie reden. Dazu gibt es ganz sicher Anlass. Denn das gesellschaftliche Miteinander wird derzeit einem gewaltigen Stresstest unterzogen. Alle spüren den hohen Veränderungsdruck, der Streit um die richtige Reaktion ist allgegenwärtig. Auf den Straßen und in den Parlamenten geht es hoch her.

Doch die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hatte nicht wirklich vor, Ideen für demokratische Lösungen zur Debatte zu stellen. Sie wollte ihre Konkurrenten als Teil eines "Parteienstaates" diffamieren, den sie abschaffen will. Und sich selbst als Opfer darstellen, das mundtot gemacht werde. Von "parteipolitischer Monopolbildung bei der Willensbildung" war im Antrag die Rede.

Dies ist ein schräger Blick auf die politische Landschaft. Parteienmonopol? Ausgerechnet in dieser Zeit, in der sich oftmals gleich drei Parteien in einer Regierung zusammenraufen müssen, in der sich mehr Parteien als je zuvor die Parlamentssitze teilen, in der sich auch neue Parteien gründen? Dass Hans-Christoph Berndt das Land Brandenburg einen Weg in Richtung Vor-Gorbatschow-DDR einschlagen sieht, ist eine Verzerrung historischer Tatsachen.