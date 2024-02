Mit verschiedenen Veranstaltungen erninnern Berlin und Brandenburg an den russischen Einmarsch in die Ukraine vor zwei Jahren. In Berlin versammelten sich Tausende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung am Brandenburger Tor.

Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich nach Polizeiangaben bis zu 4.000 Menschen zu einer Solidaritätsdemonstration unter dem Motto "Frieden verteidigen" versammelt. In Sprechchören riefen sie etwa "Victory for Peace", "Russia is a terrorism state" ("Russland ist ein Terrorstaat") und "Taurus jetzt". Auf mitgeführten Spruchbändern und Plakaten hieß es unter anderem "Stop Putin", "Russland bringt Tod" und "Mehr Waffen für die Ukraine". Viele Teilnehmer hatten ukrainische Fahnen dabei.

Berlin und Brandenburg erinnern am Wochenende an den russischen Einmarsch in die Ukraine vor zwei Jahren.

Am Samstag jährt sich der Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben deshalb am Samstagmorgen vor der russischen Botschaft in Berlin protestiert.

Berlins Regierungschef Wegner verlangte auf der Kundgebung die Lieferung des Taurus-Waffensystems an die Ukraine. Einen entsprechenden Unions-Antrag zur Lieferung der Marschflugkörper hatte der Bundestag in dieser Woche abgelehnt.

Zwei Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine fährt Natalija Yefimkina nach Kiew. Sie will wissen: Wie sieht es dort nach den Raketenangriffen aus? Wie halten die Bewohner das aus. Auf der Reise lässt sie sich von vier Menschen schildern, wie der Krieg ihr Leben verändert hat.

Bereits am frühen Samstagmorgen haben Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace aus Protest gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine mehrere Schriftzüge an die Fassade der russischen Botschaft in Berlin projiziert. "Stoppt das Töten" sowie "Hände weg von der Ukraine" war an dem Gebäude Unter den Linden am Morgen in deutscher und englischer Sprache zu lesen. Dazu hielten Aktivisten Plakate in die Höhe.

Berlins katholischer Erzbischof Heiner Koch warnte vor einer nachlassenden Aufmerksamkeit für die Folgen des Kriegs. In seinem "Wort des Bischofs" auf der rbb-Hörfunkwelle 88.8 erinnerte er am Samstag daran, dass kein Tag vergehe, "der nicht neues Leid, neue Tote und Verletzte, neue Not im Kriegsgebiet" mit sich bringe. Der Leitende Geistliche des Erzbistums Berlin mahnte: "Bleiben wir wach und sensibel für das Leid der Menschen!"