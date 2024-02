Zwei Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine fährt Natalija Yefimkina nach Kiew. Sie will wissen: Wie sieht es dort nach den Raketenangriffen aus? Wie halten die Bewohner das aus. Auf der Reise lässt sie sich von vier Menschen schildern, wie der Krieg ihr Leben verändert hat.

Fliegen kann man nicht. Eine Bahnfahrt zu organisieren ist aber einfacher, als ich zuerst gedacht habe. Mit der Bahn fahre ich durch ganz Polen nach Przemyśl, eine kleine Stadt an der Grenze zur Ukraine. Der Krieg hat diesen Ort bekannt gemacht. Die Fahrt bis Przemyśl dauert zehn Stunden. In Przemyśl muss ich umsteigen, die Grenzkontrolle passieren und mit einem ukrainischen Intercity nach Kiew weiterfahren. Insgesamt fährt man 24 Stunden. Ich packe einen kleinen Rucksack, keine Geschenke, nehme mir sechs Tage frei und begebe mich auf den Weg in meine Heimat, wo nichts mehr so ist wie vorher. In dem Zug sitzen zuerst fast nur Menschen aus Polen. In Krakau steigt ein ärmlich wirkendes und sehr müde aussehendes älteres Paar zu. Die beiden sprechen Russisch und fragen mich ob ich auch Ukrainerin bin. Wir kommen ins Gespräch.

Seit dem russischen Überfall - am 24. Februar 2022 - lerne ich Ukrainisch, online. Als ich mit zwölf Jahren nach Deutschland kam, wo meine Mutter als Wissenschaftlerin arbeitete, sprach ich kaum Ukrainisch. Wie viele in Kiew sprach meine Familie russisch. Nun habe ich Angst, dass mein Ukrainisch für eine Reise noch zu schlecht sein kann.

Natalija Yefimkina: Mein einziger Neujahrswunsch ist es, im Jahr 2024 wieder nach Kiew zu fahren. Seit zwei Jahren bin ich nicht mehr in meiner Heimatstadt gewesen. Es fühlt sich so an, als wäre Kiew ein guter Freund, den ich in Not vernachlässigt habe.

Natalija Yefimkina lebt in Berlin. Sie ist in Kiew aufgewachsen. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie zunächst nach Sibirien, in den 1990er Jahren dann nach Deutschland. Yefimkina arbeitet als Filmemacherin.

Sascha: Wir mussten in die US-amerikanische Botschaft, um ein Visum zu machen. Unser Sohn und unser Enkel sind in den USA. Sie haben eine Greencard gewonnen. Eine Greencard gewonnen? Einfach in einer Lotterie?

Sascha: Ja, so ist es. Wenn man Georgien nicht mitzählt - dort waren wir, als es die Sowjetunion noch gab. Auch im Baltikum waren wir und in Belarus habe ich als Offizier in der Armee gedient. Und wie war die erste Auslandsreise? Lida: Draußen ist es sehr schön. Aber wir hatten nicht so viel Zeit und kalt war es auch. Aber wir haben uns ein wenig umgeschaut.

Aber viele Raketen werden doch abgeschossen? Lida: Nein. Die S300 können sie nicht abschießen, sie kommen ja von ganz nah - aus Belgorod fliegen sie ja nur eine Minute. Lida kann sich kaum bewegen, so sehr tut ihr der Rücken weh. Als wir in Przemyśl ankommen, zeigen sie mir einen Stand, wo es für Ukrainer kostenlosen Kaffee gibt. Ich versuche nicht zu sprechen, um mein schlechtes Ukrainisch zu verbergen.

Aber es war doch sehr hart, nicht? Sogar in Kiew. Sascha: Am 29. und am 31. Dezember haben sie uns Furcht eingejagt. Lida: Am 29. Dezember waren es 22 Raketen und am 30. waren es sechs oder acht. Aber am 31. Dezember war dann nicht mehr viel. Erst wieder am 2 Februar.

Sascha: Da, wo wir jetzt in Krakau gewohnt haben, war in der Nähe des Hotels eine Baustelle, und da gab es immer wieder Krach.

Lida: Sascha war Chefingenieur der Abteilung und ich Chefingenieurin des Werks der Chakiwer Universität für Raum- und Luftfahrt. Jetzt sind wir Rentner, aber unsere Rente reicht nicht für das Wohngeld der beiden Wohnungen [ihre und die von ihrem Sohn ] aus, also arbeitet Sascha als Hausmeister und ich putze die Hausflure in Mehrfamilienhäusern.

Dann stehen wir 1,5 Stunden in der Schlange der polnischen Grenzkontrolle, sie lassen uns warten. Es sind fast ausschließlich junge und alte Frauen und Kinder. In dem Zug nach Kiew sitze ich in der ersten Klasse, mein Vater hat das Ticket für mich gekauft und es gut gemeint. Die Durchsage warnt vor der Kriegssituation im Land. Es gehen bewaffnete Grenzpolizisten durch. Ein Cockerspaniel schnüffelt das Gepäck nach Sprengstoff ab. Neben mich setzt sich ein junger Amerikaner, ich frage ihn nach seinem Namen.

Josh: Mein Name ist Josh Cook, ich bin 25 Jahre alt und lebe seit zwei Jahren in der Ukraine. Den letzten Monat habe ich meine Familie in den USA besucht. Jetzt fahre ich wieder nach Hause, denn die Ukraine ist jetzt meine erste Heimat und Amerika meine zweite.

Wie kam es dazu?

Ich kam vor zwei Jahren für ein Praktikum in die Ukraine - bei Freunden, die englischsprachige Programme von der amerikanischen Kirche aus organisierten. Ich kam um von ihnen zu lernen und habe mich in die Menschen hier verliebt, vor allem durch die Arbeit mit Kindern aus armen Familien. Ich habe mich auch in das Land verliebt. Seitdem bin ich immer wieder zurückgekommen.

Weil ich Praktikant war, musste ich in den ersten sechs Monate des Krieges das Land verlassen, aber in der Zeit in der ich weg war, habe ich online die Kurse mit den Kindern aufrechterhalten. Ich habe die ganze Zeit mit ihnen kommuniziert.

Nach den sechs Monaten habe ich Geld aufgetrieben und seitdem mache ich unabhängig finanzierte Arbeit durch die amerikanische Kirche. Ein oder zweimal im Monat fahre ich irgendwo in die Nähe der Front um den Kirchen, mit denen wir im Verbund sind, humanitäre Hilfe zu bringen - normalerweise in der Region von Kherson, Donezk oder Charkiv. Unter der Woche biete ich unterschiedliche englischsprachige Aktivitäten an, abhängig von der Jahreszeit. Wenn man die Kinder sieht die dort feststecken und dann anfangen zu spielen, Sport zu machen, Fußball oder amerikanischen Fußball spielen, ist das so schön.

Sind dort viele Kinder?

Kommt drauf an wo man hingeht. In Kherson sind die meisten Kinder. Weil der Ort so schnell okkupiert wurde, sind viele nicht geflohen und sitzen dort fest. In Kherson haben auch die schlimmsten Kriegsverbrechen stattgefunden, von denen ich gehört habe. Kriegsverbrechen an Kindern. Das ist furchtbar. Man hört entsetzliche Geschichten, wie sie Kinder behandelt und was sie ihnen angetan haben, sogar Kleinkindern.



Aber als ich zwei Tage nach der Befreiung nach Kherson und drei Wochen danach nach Balaklija kam, war es so unglaublich, den Patriotismus dort zu sehen. Die Menschen wurden während der Besatzung so unterdrückt, sie wurden weggeschlossen und oft an Ort und Stelle umgebracht, ohne auch nur ins Gefängnis gebracht zu werden, wenn sie zeigten, dass sie für die Ukraine sind. Und ihre Freude, als sie die ukrainische Militärflagge sahen - das ist etwas, was man nicht beschreiben kann. Es ist unglaublich.

Ich komme ja aus Berlin und Patriotismus sieht man dort eher als etwas Schlechtes an.

Ja, ich war ein paar Mal in Deutschland, das ist wegen der Vergangenheit. Ehrlich gesagt war Patriotismus vor dem Krieg hier auch nicht sehr populär. Jetzt ist das okay um das eigene Land zu unterstützen, und um zu zeigen, wie stark die Ukrainer in Wirklichkeit sind. Selenskyj nennt sie unbezwingbar und unaufhaltsam - und das ist wahr.

Lernst Du Ukrainisch?

Ja. Wir lassen uns nicht von Putin abschrecken, denn wenn Russland angreift, macht das mich und auch mehr und mehr Ukrainer einfach nur sauer und motivierter. Es wäre der Sieg für Putin, wenn wir zuhause sitzen, Angst haben und depressiv sind, wegen dem, was sie Kiew und den anderen Teilen der Ukraine antun.



Josh steigt in Lviv aus. Er hat schon drei Tage nicht mehr richtig geschlafen. Sein ganzes Gepäck ist gefüllt mit Brettspielen für die Kinder. Für mich zieht er sein Selenskyj-T-Shirt an, er sieht ihm verdammt ähnlich. Joshs Traum ist es, den Präsidenten einmal persönlich zu treffen. Auf dem Bahnsteig sehe ich seine ukrainische Freundin ihn umarmen. Und mich holt mein Vater ab, nach einer anstrengenden Nacht im Sitzen. Ich mache noch ein Foto mit Sascha und Lida vor unserem Zug.