Wem die Rente nicht zum Leben reicht, der kann Grundsicherung beantragen – bekommen tut er sie in Berlin aber zumeist erst Monate später. Grund ist die sehr angespannte Personallage in den Sozialämtern. Von Sylvia Tiegs

Die wenigsten der Menschen hier haben einen Termin – auf den müssten sie wochenlang warten. Sie kommen, weil es die einzige Möglichkeit ist, mit ihrem Sachbearbeiter zu sprechen. Weil sie wissen wollen, welche Unterstützung sie beantragen, ob sie umziehen können und was das kosten darf. Weil sie sich erkundigen wollen, was aus dem Antrag geworden ist, den sie vor Wochen gestellt haben. Weil sie sehr dringend Geld brauchen.

Wenn Sprechtag ist im Sozialamt von Steglitz-Zehlendorf, stehen sich die Menschen vor dem Rathaus Lankwitz die Beine in den Bauch. Fast hundert Personen warten in der Schlange, die bis zum Marktplatz reicht. Die Flure im alten Rathaus sind auch überfüllt.

Das Phänomen der Überfüllung kennen sie auch in anderen Sozialämtern, denn so ist es stadtweit, und nicht erst seit gestern.

Selbst wenn alle Stellen besetzt wären, bräuchte es 630 Sachbearbeiter:innen mehr in Berlins Sozialämtern, sagt Neuköllns Sozialstadtrat Hannes Rehfeldt (CDU). "Dann könnten wir den Menschen helfen, und nicht nur Akte auf, Akte zu."

Doch genau so wird in vielen Berliner Sozialämtern gearbeitet – notgedrungen, wie eine Insiderin rbb|24 berichtet: Anna, die eigentlich anders heißt, ist Sachbearbeiterin in einem der zwölf Sozialämter der Stadt, im Bereich "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung". Sie möchte anonym bleiben, um ihre Vorgesetzten nicht zu verärgern. Sprechen aber will sie über die Arbeitsbedingungen. "Sonst ändert sich nie was. Wir sind einfach am Limit."