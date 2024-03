Der Berliner Bausenator Christian Gaebler (SPD) weist Vorwürfe von Naturschutzverbänden zurück, er wolle mit dem geplanten, vom Berliner Senat so genannten "Schneller-Bauen"-Gesetz den Naturschutz in der Stadt aushöhlen. Nach der Senatssitzung am Dienstag sagte Gaebler, er halte Natur- und Artenschutz für "sehr wichtig", es gebe bisher auch keine konkreten Vorschläge, was im neuen Gesetz geändert werden solle.

Gleichzeitig machte der Senator deutlich, dass Bauvorhaben seiner Ansicht nach bisher oft viel zu langsam vorangehen. "Wir haben zunehmend die Erfahrung, dass der Artenschutz missbraucht wird, um zu verzögern oder zu verhindern," kritisierte Gaebler und forderte zügigere Verfahren. Aktuell wird laut Bausenator geprüft, was "rechtlich möglich wäre". Gaebler sprach von "Maximal-Spielräumen", die aber vermutlich nicht in "Maximal-Ergebnissen" münden würden.