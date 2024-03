Andrea Berlin Montag, 18.03.2024 | 18:26 Uhr

Die Stadtnatur muss erhalten werden. Ja,wir benötigen mehr Wohnungen und die Stadt wird immer voller. Gleichzeitig müssen aber auch wohnortnah, das heißt in allen Stadtquartieren und nicht nur in den großen Parks, Grünflächen erhalten bleiben oder geschaffen werden, damit die Lebensqualität in der sehr stark bevölkerten Großstadt für alle (auch in Quartieren in der Innenstadt wie Wedding oder Mitte als auch in den östlichen Stadtbezirken, wo immer mehr verdichtet wird) gewährleistet bleibt.