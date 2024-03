Die Initiative "Volksentscheid Baum" hat in Berlin den Entwurf für ein sogenanntes BäumePlus-Gesetz vorgestellt. Darin sollen Maßnahmen verankert werden, um Berlin bis "spätestens 2035 wetterfest und hitzesicher" zu machen. Das teilte die Initiative am Montag mit.



Mit ihrem Volksentscheid will die Initiative mehr Grün in die Stadt bringen. Dazu zählen vor allem mehr Bäume, weshalb von einem "BaumEntscheid" die Rede ist. Der Bestand der Bäume an Straßenrändern soll demnach in den nächsten elf Jahren auf 800.000 erhöht werden.



Das Pflanzen von mehr Bäumen, Sträuchern und Fassadengrün soll dazu beitragen, die Temperatur in der Berliner Innenstadt insbesondere in heißen Sommern zu senken. Laut dem Gesetzentwurf sollen Berlinerinnen und Berliner außerdem beispielsweise an Straßen auch selbst Bäume und Sträucher pflanzen dürfen.