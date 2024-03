Moritzine Brandenburg Land Samstag, 09.03.2024 | 20:58 Uhr

Ich bin 1965er Baujahr, Wessi. Habe die RAF schon mitbekommen. War für mich, in dem Alter, sehr bedrückend. C. Klar war mit…das weiß ich nicht mehr…2 „Kollegen“ in der Kneipe meiner Eltern..kurz vor dem Anschlag auf dir JVH. Ob nun erste, zweite, dritte Generation, ob aufgelöst oder nicht…es waren massive Straftaten. Diese Taten können doch nicht gut geheißen werden. Oder ist unsere Gesellschaft mittlerweile so verroht, dass Terrorismus ein Stück weit geduldet wird?