WARNSTREIK bei der BVG

Am Donnerstag und am Freitag bis 14 Uhr sind Streiks bei der BVG angekündigt. An diesen Tagen (28.2. und 29.2) fahren dann voraussichtlich überhaupt keine U-Bahnen und Straßenbahnen. Auch bei den Bussen gibt es Einschränkungen. Folgende Bus-Linien kommen dennoch zum Einsatz: 106, 114, 118, 124, 133, 161, 168. 175, 179, 184, 204, 218, 234, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 363, 380, N12, N23, N35, N39, N52, N61, N62, N68, N69, N84, N91, N95, N97. Die Linien M36 und 124 fahren mit eingeschränktem Angebot .... Nach Streikende am Freitag ist voraussichtlich noch bis zum Abend mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. ... Die S-Bahn ist nicht betroffen.