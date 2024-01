Im Öffentlichen Nahverkehr ziehen ab Januar deutlich die Preise an

Fahrgäste in Berlin und Brandenburg müssen im neuen Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen. Nach nur acht Monaten erfolgt eine weitere Preiserhöhung im Öffentlichen Personen-Nahverkehr - nicht nur bei den Einzeltickets. Ein Überblick.

Fahrgäste in Berlin und Brandenburg müssen im Neuen Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen: Um knapp 7 Prozent erhöht der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) die Preise . Als Grund verweist der Verband auf "die weiterhin hohen Kosten für Kraftstoffe, Personal und Investitionen, die die Verkehrsunternehmen im VBB wirtschaftlich sehr stark unter Druck setzen."

Der Einzelfahrausweis für den Tarifbereich AB wird damit um 30 Cent teurer und kostet ab dem neuen Jahr 3,50 Euro. Der Preis für den weiteren Bereich ABC steigt auf 4,40 Euro (plus 40 Cent). Die Kurzstrecke AB kostet ab Januar 2,40 Euro (2,20 Euro).

Die Vier-Fahrten-Karte für den Bereich AB erhöht sich um 80 Cent auf 10,80 Euro. Mit einem umgerechneten Einzelpreis von 2,70 Euro sind Fahrgäste damit aber am günstigsten unterwegs.

Die Einzelfahrausweise AB in den kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus steigen um jeweils 20 Cent auf 2,30 Euro. In Potsdam steigt der Preis um 10 Cent auf 2,60 Euro.