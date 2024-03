Potsdam-Mittelmark - Sechs Kandidaten fürs Bürgermeisteramt in Kloster Lehnin

Fr 01.03.24 | 07:43 Uhr

Bild: dpa/Robert Michael

In Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) wird am Sonntag eine neue hauptamtliche Bürgermeisterin oder ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Zur Wahl treten sechs Kandidaten und Kandidatinnen an, darunter auch der aktuelle Amtsinhaber. 9.800 Menschen sind in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zur Wahl aufgerufen.

Amtsinhaber Uwe Brückner (parteilos) tritt als Einzelwahlvorschlag an und will gern weitermachen. Brückner ist Jahrgang 1962, seit acht Jahren ist er als Bürgermeister im Amt. Seine Gemeinde hat jüngst einen Schul-Ausbau für 18 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Auch die Sanierung der Hauptstraße wird in diesem Jahr angegangen. Gegen ihn treten eine Frau und vier Männer an (im Folgenden in alphabethischer Sortierung), zwei davon sind Mitarbeitende aus dem Rathaus.

Einer davon ist der Verwaltungsfachangestellte Sascha Bösenthal, der als Einzelwahlvorschlag antritt. Der 44-jährige Bösenthal will einen Jugendclub für den Ort und den Ausbau der Straßen vorantreiben, wie er sagt.

Für die SPD tritt der 49-jährige Steffen Damman an. Der Ingenieur möchte das Ehrenamt stärken und bei der Digitalisierung behutsam vorgehen, damit die älteren Bewohner in Kloster Lehnin nicht auf der Strecke bleiben.



Mit mehr Bürgerbeteiligung wirbt der 53-jährige AfD-Kandidat und Landtagsabgeordnete Lars Hünich. Er will außerdem das Gendern in der Verwaltung abschaffen. Der Kandidat von Bündnis 90/Grüne, Thomas Michel, ist Diplom-Geograf und wurde 1963 geboren. Als Bürgermeister würde er die Bürger mehr einbeziehen, sagt er, und spricht sich für mehr Transparenz aus. Kandidatin Nicole Näther arbeitet auch bereits im Rathaus. Die 53-jährige Verwaltungsfachwirtin will die Verwaltung digitaler machen und wirbt für mehr Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen.

Weil die Anzahl der Bewerber so groß ist, ist es wahrscheinlich, dass es zu einer Stichwahl kommt. Diese wird notwendig, wenn keine Bewerberin und kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen würden in diesem Fall in einer Stichwahl am 17. März erneut gegeneinander antreten.

Mit Material von Jacqueline Piwon