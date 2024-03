Hunderte Menschen gedenken Nawalnys vor russischer Botschaft in Berlin

Beisetzung in Moskau

In Berlin haben sich am Freitagabend hunderte Menschen zu Ehren des wenige Stunden zuvor in Moskau beigesetzten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny versammelt. Die Menschen kamen vor der russischen Botschaft nahe dem Brandenburger Tor zusammen, viele legten Blumen und Fotos Nawalnys nieder. Die Demonstranten trugen Kerzen, auf Transparenten waren Sprüche wie "Russland wird frei sein" oder "Russland demokratisieren" zu lesen.

Wenige Stunden zuvor hatten in Moskau trotz Warnungen des Kremls und eines massiven Polizeiaufgebots tausende Menschen am Rande der Beerdigung Nawalnys von ihm Abschied genommen. [tagesschau.de] Eine am Friedhof versammelte Menschenmenge skandierte Slogans wie "Nein zum Krieg" und "Wir werden nicht verzeihen!".