Kreml-Kritiker - Nawalny sollte kurz vor Tod offenbar gegen "Tiergarten-Mörder" ausgetauscht werden

Mo 26.02.24 | 14:30 Uhr

Bild: dpa/Zinken

Stand Alexej Nawalny kurz vor seinem Tod vor seiner Freilassung? Unterstützer berichten, Verhandlungen über einen Austausch mit dem in Eisenhüttenstadt inhaftierten "Tiergarten-Mörder" seien in einer "abschließenden Phase" gewesen.

Der im russischen Straflager gestorbene Kreml-Gegner Alexej Nawalny hätte Angaben seines Teams zufolge gegen den in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergarten-Mörder ausgetauscht werden können. "Nawalny sollte in den nächsten Tagen freikommen, weil wir eine Entscheidung zu seinem Austausch erreicht hatten", sagte die politische Direktorin des Nawalny-Fonds für die Bekämpfung der Korruption, Maria Pewtschich, am Montag in einem auf Youtube veröffentlichten Video.



Anfang Februar sei Kremlchef Wladimir Putin ein Angebot unterbreitet worden, wonach der im Dezember 2021 in Deutschland verurteilte "Tiergarten-Mörder" Vadim K. an Russland übergeben hätte werden können - im Austausch gegen Nawalny und zwei US-Amerikaner. Wer genau an der Ausarbeitung dieser vermeintlichen Austauschpläne beteiligt gewesen sein soll und wie konkret sie waren, sagte Pewtschich nicht.

Bundesregierung äußert sich nicht

Von der Bundesregierung gab es dazu zunächst keine weiteren Auskünfte. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann verwies am Montag auf frühere Äußerungen und sagte: "Und ich kann dazu jetzt auch nichts anderes antworten, als dass wir uns dazu nicht äußern können." Auf Nachfrage wiederholte sie: "Jetzt im Moment kann ich mich dazu nicht äußern."



Pewtschich warf Putin vor, daraufhin persönlich die Tötung Nawalnys angeordnet zu haben. Er habe Nawalny um keinen Preis freigeben wollen. Er habe erkannt, dass der Westen bereit sei, Vadim K. auszutauschen und dann entschieden, Nawalny als Tauschobjekt loszuwerden, vermutet Pewtschich. "Das ist das absolut unlogische, irrationale Verhalten eines verrückten Mafiosi", sagte sie.



Vadim K. hatte 2019 in Berlin einen Exil-Tschetschenen ermordet. K. soll den Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen verübt haben. Immer wieder war spekuliert worden, dass Putin ihn im Zuge eines Gefangenenaustauschs freibekommen wollte. Zuletzt hatte er das in einem Interview mit dem US-Talkmaster Tucker Carlson quasi bestätigt.



Vadim K. zu lebenslanger Haft verurteilt

Er war Ende 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Berliner Kammergerichts hatte er im Auftrag des russischen Staats den tschetschenischstämmigen Georgier im Kleinen Tiergarten erschossen. Das Kammergericht sah es als erwiesen an, dass Vadim K. den Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen begangen hatte. Der Mann wurde bereits im November 2022 aus dem Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Berlin-Tegel nach Eisenhüttenstadt verlegt.



Die USA bemühen sich derweil seit Längerem um die Freilassung des ehemaligen US-Soldaten Paul Whelan und des "Wall Street Journal"-Reporters Evan Gershkovich, die in Russland inhaftiert sind. Gershkovich war Ende März 2023 wegen Spionage-Vorwürfen festgenommen worden und sitzt seitdem in Moskau in Untersuchungshaft. Der Journalist und sein Arbeitgeber weisen die Anschuldigungen zurück. Whelan war bereits 2020 in Russland zu 16 Jahren Haft wegen Spionage verurteilt worden.



Der Tod des seit Jahren inhaftierten Nawalny war am 16. Februar bekannt gegeben geworden. Er starb in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren. Der Tod des prominentesten Widersachers von Kreml-Chef Putin löste international, auch in Berlin, Bestürzung aus. Neben Nawalnys Witwe machen zahlreiche westliche Politiker die russische Führung sowie Putin persönlich für seinen Tod verantwortlich. Moskau weist die Anschuldigungen zurück.

