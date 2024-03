damarco ffo Freitag, 01.03.2024 | 15:51 Uhr

Verstehe ich nicht wie dann noch Vertrauen in die Behörden vorhanden sein soll? Wenn zulässige Grenzwerte überschritten sind und gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten werden muss dies auch folgen für ein Unternehmen haben. Genau das hätte man erwartet, man muss also nur Tesla heißen und dann kann machen was man will?



@RBB ihre Aufgabe die Gutachten und Messwerte jetzt zu veröffentlichen um Klarheit zu schaffen. Das Öffentliche Interesse ist groß und das Vorsitzende zurückritt hat auch Ursachen das dieser Strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden möchte.



Um es deutlich zu sagen, jene die hier ein weiteres einlassen legitimieren machen so womöglich Strafbar! Es ist zeit auch öffentlich die Frage zu stellen was hinter verschlossen Türen so vor sich geht!?



Greift das Beispiel Tesla auf andere Unternehmen über? Ist dies der angekündigte Bürokratieabbau, in dem man Vorgaben einfach fallen lässt?