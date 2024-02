Die Messwerte belegen, dass Tesla seit rund zwei Jahren "ständig und in erheblicher Weise" zu viel Phosphor und Gesamtstickstoff ins Abwassersystem einleite. "Mehrere Aufforderungen und Abmahnungen blieben ergebnislos", heißt es laut der Märkischen Oderzeitung in dem Papier. "Eine Abhilfe wurde für die Zukunft weder angegangen noch in Aussicht gestellt." Von einem Produktionsstopp, wie vom "Stern" berichtet, ist nach rbb-Recherchen aber nicht auszugehen.

So soll es beim Sanitär-Abwasser des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) erhebliche Grenzwertüberschreitungen gegeben haben – teilweise um das Sechsfache.

Die Überschreitungen der Grenzwerte sollen in Beprobungen eines Fachlabors festgestellt worden sein, so die Märkische Oderzeitung. Der Grenzwert für Phosphor wurde demnach bei 0,5 Milligramm pro Liter festgesetzt, im Schmutzwasser von Tesla wurden teilweise Werte von 2,47 bis 3,37 Milligramm pro Liter gemessen. Beim Stickstoff seien Spitzenwerte von 220 und 240 Milligramm pro Liter gemessen worden, obwohl der Grenzwert bei 50 Milligramm pro Liter liege.

Am kommenden Freitag lädt der WSE die Bürgermeister und Vertreter der Mitgliedsgemeinden zu einer außerordentlichen Sitzung. In dem Brief an die Bürgermeister der Region dränge der Verband darauf, Tesla bis auf Weiteres die Abwasserleitung zuzudrehen. Andernfalls drohten dem Verband Mehrbelastungen in Millionenhöhe. Beratung und Beschluss sollen nicht öffentlich stattfinden.

In einer Stellungnahme hat Tesla die erhöhten Messwerte nicht bestritten. Die Fabrik verfüge über eine Abwasseraufbereitungsanlage. Im Wesentlichen leite der Konzern noch Abwasser der sanitären Anlagen und Küchen in das kommunale Netz ein. Durch dieses ergebe sich "keine negative Auswirkung" auf die Kläranlage, so eine Sprecherin des Unternehmens.