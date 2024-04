Abofalle Berlin Donnerstag, 18.04.2024 | 18:43 Uhr

Der Deutsche mag es offensichtlich immer noch kompliziert? Diese vielen Tarife und „Abos“ sind völlig unverständlich! Was soll diese typisch deutsche Bürokratie? Das 9-Euro Ticket war wohl zu einfach für Berlin?

Besser wäre sowas wie die OYSTERCARD. Die Londoner machen es seit Jahrzehnten besser und insbesondere Kunden-/ Touristenfreundlicher!



Karte einfach am Automaten aufladen und los. Es gibt sogar eine tägliche Preisobergrenze, wonach man frei fährt! Tageskarte also automatisiert! Sowas gutes will man den Berlinern wohl niemals gönnen. Ich warte schon ewig darauf…



Ich hatte mal ein 10Uhr Abo und das war so ein Stress da wieder rauszukommen! Nie wieder!