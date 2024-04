Die Spitzen der schwarz-roten Regierung in Berlin haben sich in ihren Beratungen am Wochenende verständigt, wie das Defizit im Landeshaushalt für das laufende Jahr aufgelöst werden soll. Dabei geht es um ein Haushaltsloch im Umfang von 1,75 Milliarden Euro.

Beschlossen wurde, dass jede Senatsverwaltung in ihrem jeweiligen Etat zwei Prozent kürzen muss, wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Fraktionschefs von CDU und SPD, Dirk Stettner und Raed Saleh, am Montag mitteilten. Dadurch sollen rund 550 Millionen Euro zusammenkommen. Noch zu Jahresanfang hatte die Finanzverwaltung in einem Rundschreiben Kürzungen von 5,9 Prozent gefordert.