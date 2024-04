Die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) hat die geplanten Änderungen am Hochschulgesetz im Abgeordnetenhaus gegen Kritik verteidigt. In einer teils hitzigen Debatte warf Czyborra der Opposition am Donnerstag vor, Ängste zu schüren und Unwahrheiten zu verbreiten.



Grüne und Linke warnten vor Willkür beim neuen Ordnungsrecht, das Exmatrikulationen nach Straftaten ermöglichen soll. Weil zum Beispiel nicht klar definiert werde, was Extremismus sei, kritisierte die grüne Abgeordnete Laura Neugebauer, könne eine Exmatrikulation in Zukunft jede politisch aktive Person treffen. Und sogar Studenten, die eine kopierte Netflix-Folge über einen Uni-Server runterladen, warnte Tobias Schulze von der Linken. Das sei "kompletter Unfug", erwiderte Czyborra.