Die AfD in Brandenburg wählt am Samstagmittag in Jüterbog (Teltow-Fläming) ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im September. Als einziger Kandidat steht Franktionschef Hans-Christoph Berndt zur Wahl. Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat ihn als "erwiesenen Rechtsextremisten" bezeichnet.

Die Partei will an diesem und am nächsten Wochenende ihre Kandidatenliste aufstellen und das Wahlprogramm beschließen. Der Parteitag begann am Samstag mit langen Diskussionen um Formalien.