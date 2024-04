Bine Sonntag, 21.04.2024 | 17:35 Uhr

Was Sie machen, nennt man Verleugnung von Tatsachen. So haben alle Erwachsenen nach dem Krieg reagiert. Ich war das nicht. Was sollten wir denn machen? Auch das "wir haben auch jüdische Verwandte" ist typisch. Und so weiter und so fort.

Der Film war zu grausam?

Was damals geschehen ist, das WAR grausam. Also lieber wegsehen?

Manche Menschen schauen immer weg.



Viele der hier Schreibenden haben keine Verantwortung für das, was geschah. Aber wir alle haben die verdammte Pflicht, dass das nicht noch einmal geschieht. Und das nicht durch Wegsehen und Wegschalten.