Märkisch-Oderland wird als erster Landkreis in Brandenburg im Mai eine Bezahlkarte für Geflüchtete ausgeben. Das hat Sozialdezernent Friedemann Hanke am Mittwoch dem rbb gegenüber angekündigt. Damit vollzieht der Kreis seinen angekündigten Alleingang , noch vor einer bundesweiten Einführung. Ursprünglich wollte Märkisch-Oderland sogar schon im April starten.

Der Bundestag hat die Gesetzesgrundlage für eine Bezahlkarte für Geflüchtete beschlossen. Die überwiegende Zahl der Mitglieder der Ampel-Fraktionen, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die AfD haben am Freitag in Berlin dafür gestimmt.

In dem Landkreis sollen rund 1.000 Menschen eine Bezahlkarte erhalten, mit der sie Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebens bezahlen können. Zudem sollen sie mit der Karte monatlich bis zu 50 Euro in bar abheben können. Dabei orientiert sich Märkisch-Oderland laut Hanke an Bayern, wo in einigen Kommunen bereits Pilotprojekte laufen.

Ein einheitliches Vorgehen auf Landesebene hatten am Mittwoch auch die Landkreise in Brandenburg noch einmal gefordert. Auch der übergeordnete Landkreistag empfiehlt: Mehr als 50 Euro Bargeld soll es nicht geben. "Die [Summe] haben wir aufgrund gemachter Erfahrungen in Hamburg, Bayern oder Sachsen festgelegt", sagte der Vorsitzende Siegurd Heinze, parteiloser Landrat aus Oberspreewald-Lausitz, dem rbb. "Die Erfahrungen haben uns ein Stück weit überzeugt."