Die Mehrheit der Bundesländer hat zusammen Rahmendaten für die geplante Bezahlkarte für Flüchtlinge erarbeitet. Noch in diesem Jahr soll sie an den Start gehen. Erste Details zur Handhabung sind nun festgelegt, viele Fragen aber noch offen.

Die Karte könnte noch 2024 an den Start gehen. Sie wird nur an Asylbewerber ausgegeben. Sie soll die bisherige Bargeld-Auszahlung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ersetzen. Der Betrag, den die Menschen erhalten, verändert sich also nicht, nur die Art der Geldausgabe. Die Höhe der Leistungen liegt derzeit zwischen 368 und 460 Euro für Erwachsene.

Das sind die Rahmendaten, auf die sich die Länder geeinigt haben. Nun wird das Vergabeverfahren gestartet, um einen Dienstleister zu finden, der die Karte entwickelt. Ob und wie sich all diese Funktionen genau so in einer Karte bündeln lassen, bleibt also abzuwarten.

Durch die eingeschränkten Funktionen der Karte (siehe oben) soll außerdem sichergestellt werden, dass das Geld aus deutscher staatlicher Unterstützung von den Leistungsempfängern in Deutschland genutzt und nicht in deren Herkuntfsländer überweisen wird. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) sagte, man erhoffe sich dadurch auch, die Anreize für illegale Migration nach Deutschland zu senken.

Mehrere Landkreise haben bereits Modellprojekte gestartet, unter anderem in den Thüringer Landkreisen Greiz und Eichsfeld. Nach rund drei Monaten fiel die Zwischenbilanz (tagesschau.de) der Politik überwiegend positiv aus, von einer Menschenrechtsorganisation gab es dagegen Kritik.

Die Greizer Landrätin Marina Schweinsburg (CDU) sagte Mitte Januar, es gebe dank der Bezahlkarte nun weniger Verwaltungsaufwand und das Zahlungsmittel genieße eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den Einzelhändlern. In Greiz nahmen zunächst rund 30 der 750 Asylbewerber am Testlauf teil. Sie konnten nur noch in Geschäften in der unmittelbaren Umgebung mit der Karte einkaufen. Geld abheben oder Überweisungen waren nicht möglich. Laut Schweinsburg sei die Karte auch von den Testteilnehmern "weitgehend" akzeptiert worden. Ein Hauptkritikpunkt sei allerdings die regionale Beschränkung gewesen.

Auch im Landkreis Eichsfeld ist man zufrieden mit dem Testlauf. Hier habe es aber auch Menschen gegeben, die die Bezahlkarte ablehnten und die mit dem Start der Karte ausgereist seien, so der Landrat Werner Henning (CDU).

Der Thüringer Flüchtlingsrat dagegen kam zu einem anderen Fazit und berichtete nach dem Testlauf von erheblichen Einschränkungen für die Asylbewerber wegen der Bezahlkarten. In den Supermärkten hätte die Bezahlung zwar funktioniert, beim Friseur, in kleineren Geschäften oder beim Erwerb des Deutschlandtickets habe es aber Probleme gegeben. In beiden Landkreisen laufen die Pilotprojekte weiter, mit erheblich mehr teilnehmenden Menschen als zuvor. Bis zur Einführung in anderen Bundesländern werden also weitere Erfahrungen gesammelt.