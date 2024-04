Evangelische Kirche will bestimmte Ämter nicht mehr an AfD-Mitglieder vergeben

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) will künftig bestimmte Ämter nicht mehr an AfD-Mitglieder vergeben. So sollen Mitglieder der Partei künftig kein Amt als als ehrenamtlicher Prediger oder Leiter von Jugendgruppen übernehmen dürfen. Das beschloss die in Görlitz tagende Landessynode der EKBO am Samstag.