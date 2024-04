Weiter nördlich in der Woiwodschaft Westpommern kam die Bürgerkoalition bei den Wahlen am Sontag auf 38,9 und die nationalkonservative Partei "Recht und Gerechtigkeit" PiS auf 25 Prozent.

Die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des polnischen Regierungschefs Donald Tusk ist im Brandenburg-nahen Raum im Osten des Landes als stärkste Kraft aus den Regionalwahlen hervorgegangen. In der direkt an Brandenburg angrenzenden Wojewodschaft Lebuskie erhielt die Bürgerkoalition 34,7 Prozent der Stimmen. Das geht aus den amtlichen Endergebnissen hervor, die die Nationale Wahlkommission [www.wybory.gov.pl] am Dienstag bekanntgegeben hat.

Die PiS erhielt bei den Wahlen in den 16 Landesparlamenten insgesamt 34,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit konnte die Partei sich als stärkste politische Kraft in Polen behaupten. Die Bürgerkoalition kam landesweit auf 30,6 Prozent.

Bei den Bürgermeisterwahlen liegen vor allem viele parteilose Bürgermeister vorn. In Slubice, der Nachbarstadt von Frankfurt (Oder), muss etwa der Amtsinhaber Mariusz Olejniczak (47,80 Prozent) in die Stichwahl gegen den ebenfalls parteilosen Marzena Słodownik (29 Prozent).

In Zielona Góra treten der amtierende Bürgermeister Janusz Kubicki (parteilos; 35,9 Prozent) und Herausforderer Marcin Pobierowski von der Bürgerkoalition (42,7 Prozent) ebenfalls in einer Stichwahl gegeneinander an.

In Kostrzyn wurde Andrzej Kunt (parteilos) mit 51,6 Prozent in seinem Amt bestätigt. In Gubin erhielt der parteilose Szymon Naglik als einziger Kandidat 81,5 Prozent der Stimmen. In Szczecin bleibt Piotr Krzystek (parteilos) mit 60,4 Prozent Stadtpräsident und damit Rathauschef.

Bei der Wahl zum Stadtpräsidenten in der Hauptstadt Warschau setzt sich der Kandidat der Bürgerkoalition Rafal Trzaskowski durch, er bleibt somit in seinem Amt. Der 52-Jährige war bei der Präsidentenwahl 2020 nur knapp dem Amtsinhaber Andrzej Duda unterlegen.