Hermann Berlin 10785 Montag, 08.04.2024 | 17:02 Uhr

Ich will in Würde und in Selbstbestimmung sterben und wenn ich dazu Hilfe benötige bin ich denjenigen Dankbar der mir beisteht bis in den Himmel! ! Meine Frau ist so elendig an Krebs in meinem Arm gestorben! !Wer das erlebt hat wird über sterbehilfe ganz anders denken. Aufrechten Dank an die , die ein Würde volles sterben ermöglichen !!!

Ich hoffe sehr das der Arzt freigesprochen wird