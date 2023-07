realistics Hehres/leeres Getöne! Jeder entscheidet selbst, was er will, selbst- wie im realen Leben! Mit ü 85/90 weiß man ganz bestimmt, was man will! Donnerstag, 06.07.2023 | 09:32 Uhr

Was eine Begründung von Hrrn. Castelucci!??? -Das zeigt doch die enorme Ferne v. Alltag. Die Oberste Rechtssprechung hat geurteilt! Was gibt es denn da von einer Person m. viell. klangvollem Namen, aber wohl mehr auch nicht, einzuwenden? Das gehört umgesetzt, ohne Wenn u. Aber! Ab 18 hat Otto Normalo selbstständige Entscheidungen zu treffen, berufl. Entwicklung, Erhalt des Arbeitsplatzes, wenn "das Wir-schließen-das-Geschäftsfeld" ertönt, Partner- u. Wohnungssuche. Er sollte, wenn er ausgerechnet beim sehr individuellen 'Ende' psycholog. Beratungen (2!)u. sonstige Hürden aufbauen will, einmal am realen Leben teilnehmen! Wer ist akt. in der glückl. Lage, 2 unabhäng. arbeit. Psychologen zu finden u. parallele Beratungen in Anspruch zu nehmen? Selbst im schlimmsten Fall meines bisherigen Lebens, war keiner zu finden, ledigl. der Täter bekam einen??? Bitte derart wehement für die ü50 eintreten (Verbleib imArbeitsleben) u. bezahlbare Mieten! Die Kirche hat zZ gar nichts zu sagen!