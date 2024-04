Bürgermeisterstichwahl in Slubice am Sonntag

In der polnischen Nachbarstadt Slubice von Frankfurt (Oder) finden an diesem Sonntag Bürgermeisterstichwahlen statt.



Der amtierende Bürgermeister Mariusz Olejniczak tritt gegen die Herausforderin Marzena Slodownik an. Beide Kandidaten sind parteilos. Slodownik arbeitet im Krankenhaus und ist gerade erst in die Politik eingestiegen. Olejniczak verfügt über eine langjährige Erfahrung.