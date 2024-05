SPD-Wahl zum Landesvorsitz - Giffey mahnt SPD zu Geschlossenheit und Einheit

Sa 25.05.24 | 11:58 Uhr

dpa/Pedersen Audio: Inforadio | 25.05.2024 | Jan Menzel | Bild: dpa/Pedersen

Am Samstag wählt die Berliner SPD ihre Parteivorsitzenden neu. Franziska Giffey und Raed Saleh appellieren im Vorfeld an die Partei, sich nicht in Flügelkämpfen zu verlieren, sondern Einheit zu zeigen.

Die scheidende Berliner SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat an ihre Partei appelliert, mit Geschlossenheit und Einigkeit Politik zu machen. Nicht die innerparteilichen Strömungen und das Trennende zu betonen, sei "eine Aufgabe für uns alle", sagte Giffey in ihrer Abschiedsrede auf dem Parteitag in Berlin am Samstag. Die Wirtschaftssenatorin ging in ihrer Rede auch auf die designierten neuen Landesvorsitzenden ein. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini hätten sich im "demokratischen Verfahren" des Mitgliederentscheids durchgesetzt. Beide stünden jetzt vor der großen Aufgabe, die Partei wieder zusammenzuführen und der SPD eine Richtung zu geben.

Auch Saleh fordert Einigkeit

Alle in der SPD müssten gemeinsam daran arbeiten, damit die Partei wieder erfolgreicher sei. Die Berliner SPD müsse sich den Kernthemen widmen wie bezahlbare Wohnungen, gute Mobilität für alle, gute Kinderbetreuung, starke Wirtschaft, eine funktionierende Verwaltung und Sicherheit. "Wir müssen uns um diese Themen kümmern und sie besser kommunizieren." Giffey appellierte an die Partei, sich nicht in Flügelkämpfen und Streit zu verlieren. "Einigkeit und Geschlossenheit sind die elementaren Bedingungen, damit uns Menschen wieder ihr Vertrauen schenken", sagte sie. "Und wenn die Strömungen der Partei stets das Trennende betonen und nicht das Verbindende voranstellen, dann wird die SPD auf Dauer nicht mehr stärkste politische Kraft in der Hauptstadt Berlin sein."

Auch der bisherige Co-Vorsitzende Raed Saleh forderte Geschlossenheit. "Die Sozialdemokratie muss zusammenfinden. Wir sind am Ende alle in ein und demselben Boot. "Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini sollen auf dem Parteitag als neue Doppelspitze gewählt werden. Das Duo hatte sich in der zweiten Runde einer Mitgliederbefragung mit gut 58 Prozent gegen ein zweites Team durchgesetzt, das der bisherige SPD-Landesvize Kian Niroomand und die frühere Co-Vorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels, bildeten.

Sendung: rbb24 Inforadio, 25.05.2024, 11:47 Uhr