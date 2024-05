In Berlin waren 2023 weniger Kinder auf Unterhaltsvorschuss angewiesen als im Vorjahr. Das teilte die Bildungsverwaltung am Dienstag mit. Zum 31. Dezember 2023 haben demnach 48.189 Kinder und Jugendliche die Leistung bezogen. Ein Jahr zuvor waren es rund 500 mehr.



Der Unterhaltsvorschuss wird an alleinerziehende Eltern gezahlt, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlen kann oder will. In diesem Fall springt der Staat ein, um Kinderarmut zu verhindern.