Kinder und Jugendliche in Luckenwalde (Teltow-Fläming) haben auch in den kommenden Sommerferien wieder freien Eintritt in das Freibad und das Heimatmuseum der Stadt. Das haben die Stadtverordneten am Dienstagabend beschlossen.

Auch Schülerinnen und Schüler, die schon älter als 18 Jahre alt sind, haben kostenfreien Zutritt, ergänzte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) im Gespräch mit dem rbb.