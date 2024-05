Vor dem Berliner Abgeordnetenhaus findet am Mittwochnachmittag erstmals ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr statt. 29 Rekrutinnen und Rekruten des Wachbataillons beim Bundesverteidigungsministerium sollen um 17 Uhr in einer feierlichen Zeremonie vereidigt werden - in Anwesenheit ihrer Angehörigen und Hunderter geladener Gäste. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (beide CDU), halten Reden.