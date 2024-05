Hmm Unter der Trauerweide in der Wuhlheide Mittwoch, 22.05.2024 | 17:48 Uhr

1. Wetten, daß dieses Portal, im Gegensatz zu den allgemeinen Online-Diensten' funktionieren wird

2. Warum, im Sinne der Gleichstellung, auch sprachlich' der Gewalt 'Herr' werden, modernisieren wir auch hier auf 'Frau'

3. Politisch I. dürfen sich auch melden, also auch AfDler*innen die angegriffen werden?

4. Und was ist Hass und Angriff? Wenn mein pol. i. Kumpel meint, dass das xyz-Wähler Vollidioten sind u. mich dabei anschaut am Stammtisch um 0.30?

5. 'Ihr seid doch total bescheuert mit dem Fahrradtresen' so als Bsp

5. Mal wieder so was Überlegtes wie das Organspenden-Portal .... und ich wette, die Bewertungen und Aktionen für / gegen werden pol. bestimmt sein auf die jeweiligen Meldungen