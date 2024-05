Do 23.05.24 | 16:53 Uhr

In Brandenburg gilt ab Juni eine neue Jagdverordnung. Nun darf man auch nachts auf Waschbären schießen - auf Füchse hingegen nur tagsüber. Totschlagfallen werden komplett verboten. Der Jägerverband nennt die Verordnung "demokratiefeindlich".

In Brandenburg gelten bald neue Jagdregeln: Das Land hat am Donnerstag eine geänderte Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetztes [brandenburg.de] veröffentlicht, die zum 1. Juni in Kraft tritt. Demnach werden Totschlagfallen grundsätzlich verboten. Es dürfen nur noch Fallen benutzt werden, die keine Tiere verletzen (Lebendfallen).

"Im Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung auch zum Ziel gesetzt, den Tierschutz bei der Jagd zu verbessern", teilte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Donnerstag mit. Die Verordnung sei an aktuelle Anforderungen angepasst worden, wie Vogels Ministerium mitteilte. Das Jagdgesetz selbst werde in dieser Legislaturperiode nicht mehr geändert.

Brandenburger Jägerinnen und Jäger dürfen ab Juni Nachtsichtgeräte bei mehr Tierarten als bisher benutzen. Laut der neuen Verordnung dürfen dann nicht nur Wildschweine, sondern auch Marderhunde und Waschbären im Dunkeln geschossen werden.