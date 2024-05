Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, steht wegen mutmaßlicher Aktivitäten auf der Plattform "X" in der Kritik. Wie unter anderem die "BZ" (externer Link) berichtet hatte, soll die Mathematikerin mehrere Posts mit antisemitischem und antiisraelischem Inhalt mit "gefällt mir" markiert haben.

Am Mittwoch äußerte sich deshalb die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD). In einer Mitteilung der Senatsverwaltung heißt es, Czyborra habe Rauch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihr erwarte, "den Sachverhalt öffentlich klarzustellen".