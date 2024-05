So 26.05.24 | 11:27 Uhr

In der Kleinstadt Premnitz im Havelland wird am Sonntag der Bürgermeister neu gewählt. Amtsinhaber Ralf Tebling von der SPD tritt für weitere acht Jahre an. Seine Herausforderer sind der CDU-Politiker Steven Rügen, Marcel Kibbert von der Wählergemeinschaft DMP, Morris Moldenhauer für die AfD und der parteilose Thomas Rosenberg.

Vier Bewerber wollen Landrat im Havelland werden. Ihre Themen sind Bildung, bezahlbarer Wohnraum, Busverkehr und die medizinische Versorgung - am Sonntag können die Bürger und Bürgerinnen an den Urnen ihre Stimme abgeben.

Was die Kandidaten im Havelland am wichtigsten finden

Landratswahl am Sonntag

Im Wahlkampf ging es unter anderem darum, wie bürgerfreundlich die Verwaltung ist und wie die Jugend in der 8.000-Einwohner-Stadt gefördert werden kann. Weitere Themen waren Investitionen in eine neue Schule, eine Kita und in Straßen.

Sollte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommen, findet am 9. Juni eine Stichwahl statt - parallel zur Europawahl und den Kommunalwahlen in Brandenburg.



Ebenfalls im Havelland wird am 26. Mai der Landrat neu gewählt.