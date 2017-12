Doch was muss getan werden, um einen Spitzenwert von rund 70 Mikrogramm , der von rbb|24 und TU Berlin an vier Straßen gemessen wurde , auf unter 40 Mikrogramm zu drücken? rbb|24 erläutert, welche Maßnahme was bringt.

Laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) bringen diese Maßnahmen eine Reduzierung der Stickoxid-Belastung um fünf bis zehn Prozent. Mit diesen Zahlen konfrontiert, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Dienstag in der rbb-Abendschau: "Das muss man eben sehen". Aus ihrer Behörde ist zu hören, dass die Angaben der DUH realistisch sind. Denn Busse und Lkw machen eben nur einen kleineren Teil der Stickoxid-Emissionen aus. Wesentlich mehr Stickoxid pusten laut Umweltbundesamt die Diesel-Autos in die Luft. (siehe Grafik)

Der Berliner Senat hat im September angekündigt, vor allem bei Fahrzeugen, die viel in der Innenstadt unterwegs sind, die Stickoxid-Werte zu verbessern. So soll die BVG alle ihre 1.400 Busse mit Stickoxid-Filtern nachrüsten. Auch Taxibetriebe, die auf Elekro-Autos umsteigen, sollen finanziell gefördert werden.

Auf dem Diesel-Gipfel im August erklärten sich die Autohersteller bereit, den Käufern der manipulierten Diesel-Pkw ein Software-Update zu bezahlen. In Berlin haben rund 130.000 Besitzer von Diesel-Autos der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 einen Anspruch darauf, viele haben das Update schon in einer Werkstatt durchführen lassen.

Der Senat testet derzeit an fünf besonders Stickoxid-belasteten Straßen, was Tempo-30-Zonen bringen würden. Studien zeichnen ein unterschiedliches Bild dazu, wieviel Schadstoffe durch diese Maßnahme reduziert werden können.



Grob gesagt kommt es entscheidend darauf an, ob der Verkehr wirklich flüssiger wird. "In Tempo 50-Zonen gibt es sehr viel Stop and Go. Durch das Bremsen und wieder anfahren wird sehr viel Stickoxid freigesetzt", erläuterte Günther im rbb. Die Hoffnung der Umweltverwaltung: Bei Tempo 30 läuft der Verkehr sehr viel gleichmäßiger. Das will man auch dadurch erreichen, das Ampelschaltungen so verändert werden, dass Hauptverkehrsstraßen mehr "grüne Wellen" haben.

Laut Umweltbundesamt beträgt das NO 2 -Minderungspotential an Hauptstraßen nicht mehr als zehn Prozent. Am Görlitzer Bahnhof - hier hat rbb|24 mit 77 Mikrogramm den allerhöchsten Wert gemessen - gilt übrigens bereits Tempo 30.



Der Stickoxid-Wert würde durch eine Tempo 30-Zone an unserer Beispielstraße von 56 Mikrogramm deshalb bestenfalls auf 50 Mikrogramm sinken - vielleicht aber auch wesentlich weniger.