Berlin hat ein Abgas-Problem, das zeigen Messungen der TU Berlin zusammen mit rbb|24 in drastischer Weise. Warum wird also nichts unternommen gegen die Luftbelastung? Weil die Lobby der Betroffenen schwächer ist als die der Verursacher, meint Jan Menzel .

Die Luftverschmutzung durch Stickoxide ist nichts, was quasi über Nacht über uns hereingebrochen ist. Die Grenzwerte sind keine plötzliche Laune von Medizinern oder der Europäischen Union. Sie sind wissenschaftlich fundiert und seit langem bekannt. Vor neun Jahren von der EU erlassen, seit sieben Jahren in deutsches Recht umgesetzt. Und doch werden die Grenzwerte seit Jahren gerissen, gerissen und wieder gerissen - und nichts passiert. Warum? Die Antwort ist womöglich so zynisch wie brutal: Weil Kinder, alte Menschen und chronisch Kranke, diejenigen sind, die die Luftverschmutzung am stärksten trifft. Ihre Stimmen aber zu schwach sind, um wirklich gehört zu werden. Kollektives Aufjaulen löst nur das Schlagwort "Fahrverbote" aus.