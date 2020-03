Nach anderen Bundesländern will auch Berlin schwer kranke Corona-Patienten aus Italien zur Behandlung aufnehmen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstagabend im rbb an. Er habe bereits mit der Leitung der Charité darüber gesprochen, wie das organisiert werden kann, so Müller in der Sendung "Wir müssen reden" im rbb Fernsehen.

Berlin folgt damit dem Beispiel anderer Länder. In Sachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind bereits Patienten aus dem Ausland untergebracht.

Mit Blick auf das öffentliche Leben in Berlin sagte Müller, er rechne damit, dass es auch nach Ostern Einschränkungen geben wird. Die Länder seien sich in dieser Frage einig. Der SPD-Politiker forderte die Bevölkerung auf, sich mit den derzeit geltenden Regeln zu arrangieren. Unter anderem sind Gruppenbildungen verboten. Eltern dürfen aber weiterhin mit ihren Kindern ins Freie.