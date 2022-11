Berlin will bundesweite Regelung für Corona-Isolation - Skepsis aus Brandenburg

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich nach wie vor absondern. Vier Bundesländer wollen die Isolationspflicht nun abschaffen. Während sich Berlin ein bundesweites Vorgehen wünscht, will Brandenburg vorerst nicht lockern.

Die Berliner Landesregierung zeigte sich für eine Lockerung der Isolationspflicht offen, fordert dafür aber ein gemeinsames Vorgehen der Bundesländer. Man beobachte die bundesweite Diskussion sehr genau, teilte der Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung, Hans-Christoph Keller, dem rbb. Es sei grundsätzlich sinnvoll und notwendig, dass infizierte Menschen mit Symptomen zu Hause bleiben. Denn so könnten Infektionsketten unterbrochen und vulnerable Gruppen geschützt werden. "Es gibt aber gute Argumente dafür, dass infizierte Menschen ohne Symptome nicht zwangsläufig in die Isolation gehen müssen", so Keller.

Die Maskenpflicht im Öffenflichen Nahverkehr und andere aktuell gültigen Corona-Schutzmaßnahmen bleiben in Brandenburg bis mindestens zum 24. November gültig. Das Gesundheitsministerium verlängert die aktuelle Verordnung,

Kritischer reagierte die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Dem rbb sagte sie, sie teile die Einschätzungen nicht, wonach die Corona-Pandemie bereits in der endemischen Phase sei. Daher werde sich Brandenburg weiterhin an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halten und die Isolationspflicht vorerst nicht lockern. "Das sind ja keine banalen Geschichten", sagte Nonnemacher mit Blick auf den Verlauf von Corona-Infektionen. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hätten bisher noch nicht geklärt, wie mit Personen verfahren werden solle, die symptomatisch erkrankt sind und andere Menschen infizieren und gefährden könnten.

Offen für eine Aufhebung der Isolationspflicht zeigte sich auch die SPD-Fraktion in Brandenburg. Es sei jetzt "Zeit für mehr Eigenverantwortung", sagte der Fraktionsvorsitzende Daniel Keller dem rbb. Auch Keller plädierte aber für eine bundesweit einheitliche Regelung.

Die vier genannten Bundesländer haben am Freitag eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Demnach bedürfe es "einer neuen Phase im Umgang mit der Pandemie", die sich "am Übergang zu einer Endemie" befinde, hieß es darin. In Bayern entfällt die Isolationspflicht schon ab kommendem Mittwoch, die anderen Länder nannten noch keine konkreten Daten.

Die Neuregelung soll jedoch zeitnah in allen vier Bundesländern in Kraft treten. Die Details würden derzeit ausgearbeitet, hieß es. An die Stelle der generellen Isolationspflicht sollen dann angepasste Maßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht positiv getesteter Menschen sowie dringende Empfehlungen treten.

So soll beispielsweise in Schleswig-Holstein für positiv Getestete ohne Krankheitssymptome außerhalb der eigenen Wohnung eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen gelten. Zudem gelte dann ein Betretungsverbot für medizinische und pflegerische Einrichtungen, erklärte die Landesregierung bereits.

Die vier Länder begründeten ihre Entscheidung unter anderem mit zurückgehenden Infektionszahlen, einer wirksamen Impfung, einer Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, sehr seltenen schweren Krankheitsverläufen und wirksamen antiviralen Medikamenten.