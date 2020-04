Bild: dpa/Kristin Bethge

Protest zur Corona-Zeit - Fridays for Future plant den etwas anderen Klimastreik

22.04.20 | 14:56 Uhr

Eigentlich ist die Fridays-for-Future-Bewegung für ihre großen Demonstrationen bekannt. Zu Zeiten von Covid-19 scheint das undenkbar. Dennoch werden die Aktivisten nicht auf den nächsten globalen Klimastreik verzichten. Die Corona-Regeln haben dabei oberste Priorität.

Die Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) wollen trotz der Corona-Krise am Tag des globalen Klimastreiks am Freitag, 24. April, demonstrieren. "Nach wie vor fordern wir, die Klimakrise nicht aus den Augen zu verlieren", teilte die Bewegung auf ihrer deutschlandweiten Internetseite mit.

Mehr Möglichkeiten im Netz

Da aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ein Kontaktverbot gilt und Menschenansammlungen verboten sind, wollen die Aktivisten ihre Aktionen größtenteils ins Netz verlegen: Streikende können sich demnach über den Hashtag #Netzstreikfürsklima in Form von Livestreams, Videobeiträgen oder Bildern in den sozialen Medien am Protest beteiligen. FFF-Sprecherin Carla Reemtsma sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Es wird einen Demonstrations-Livestream geben mit prominenten Rednern, Influencern, Künstlern, Aktivisten, Bühnenprogramm und Liveschalten." Dieses digitale Format biete zudem auch neue Möglichkeiten, "die wir bei normalen Demonstrationen auf der Straße nicht machen können - zum Beispiel eine Liveschalte in den Amazonas-Regenwald".

Kunstaktion in Berlin

Zusätzlich ist in verschiedenen deutschen Großstädten eine Kunstaktion geplant – unter anderem auch in Berlin. Dafür konnten gemalte Schilder bis zum 20. April an fast 70 Abgabestationen in den Berliner Bezirken hinterlassen werden. Danach sollen die Schilder für 72 Stunden in Boxen versiegelt werden, um Infektionen auszuschließen, teilte die Bewegung mit. 10.000 Schilder seien zusammengekommen, sagte Pressekoordinatorin Karla Wiegmann auf Nachfrage von rbb|24. Sie sollen ab Freitagmorgen an einen symbolträchtigen Ort im Berliner Regierungsviertel montiert werden. "Wir können noch nicht sagen, wo genau das sein wird, weil wir verhindern wollen, dass viele Menschen gleichzeitig zusammenkommen", sagte Wiegmann. Der Ort sei jedoch weitläufig, so dass die derzeit gebotenen Mindestabstände eingehalten werden könnten. "Wir verteilen auch Mundschutze", sagte Wiegmann. An der groß angelegten Aktion sollen sich auch FFF-Ortsgruppen aus Brandenburg beteiligen. "Viele haben in den vergangenen Tagen Plakate mit dem Lastenrad oder per Post Plakate nach Berlin gebracht", sagte Wiegmann. Zudem soll es in einigen brandenburgischen Kommunen ebenfalls vereinzelt Aktionen geben. "Jede Ortsgruppe entscheidet das autonom. Aber die meisten planen Banner-Aktionen", sagte die Pressekoordinatorin.

FFF zeigt Verständnis für Einschränkungen

Um Fridays for Future war es in den vergangenen Wochen ruhiger geworden. Aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus, hatte die Klimabewegung zuletzt verstärkt auf Online-Inhalte gesetzt, um auf die Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Doch mit dem Klimastreik am Freitag soll der Protest wieder lautstärker werden: "Man spürt wieder den Spirit der Bewegung", sagte Pressekoordinatorin Karla Wiegmann. Für die Corona-Auflagen und die damit verbundene Einschränkung der Versammlungsfreiheit zeigen die Aktivisten Verständnis. Für die Organisation des nun etwas anderen Klimastreiks hätten die Organisatoren deswegen in den vergangenen drei bis vier Wochen eng mit Ordnungsamt und Polizei zusammengearbeitet, sagte Karla Wiegmann. "Sie haben uns beraten, wie wir den Klimastreik trotzdem stattfinden lassen können", so die Pressekoordinatorin. Beim bislang letzten globalen Klimastreik Ende November beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 630.000 Menschen deutschlandweit an den Klimaprotesten. Allein in Berlin sprach die Polizei von knapp 100.000 Teilnehmern.