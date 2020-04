Weltenbummler Brandenburg Montag, 06.04.2020 | 18:15 Uhr

Richtig Ralle und der Rest. Das sich unsere Politiker nicht in Grund und Boden schämen. Wie schon mehrfach hier erwähnt, gibt es viele, seeehr vieeeele andere Bereiche die zwar aktuell "Systemrelevant" sind, um mal die wenig beachteten zu nennen, Dentallabor Mitarbeiter, die im PRIVATEN Pflegediensten, Apotheker... Und und und. Hier sollte der Staat endlich handeln! Ich denke am. Besten über die Finanzämter oder Rentenkassen. Die die Relavant sind Summe X direkt OHNE Abzüge aufs Konto, außerdem für diese UND diejenigen die in anderen Bereichen arbeiten Steuern erlassen. Das hätte dann auch den positiven Effekt, dass das die Arbeitende (auch Teilzeit und 450 €) am Ende mehr in der Tasche haben und die Wirtschaft angekurbelt wird, eben weil etwas mehr Geld da ist. So und noch eine Branche sollte sich schämen... Liebe Banken, könnt ihr euch noch erinnern, wer vor gar nicht all zu langer Zeit euren Arsch gerettet hat? So und jetzt kommt ihr... Nicht nur nehmen. Hier würde ich als Politiker ansetzen. Jede einzelne Kreditabsage mir zusenden lassen und bei jeder Absage die Bank verpflichten eine Empfindliche Strafe zu zahlen. Nicht eine kleine Summe, sondern für jede Absage! Dann würden Banken schnell anders reagieren. Die dritten im Bunde sind dann die Konzerne die ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken, vorher aber noch Bonis ausgezahlt haben an ihr Aktionäre.