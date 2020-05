Der Berliner Senat lockert mehrere Corona-Maßnahmen im Gesundheits- und Pflegebereich. So sollen Patienten in Krankenhäusern und Bewohner in Pflegeheimen täglich von einer Person besucht werden können. Die Regelung gilt auch für besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen. Schwerstkranke und Sterbende unterliegen demnach keinen Besuchsbeschränkungen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Freitag mit.

Im März war das Besuchsrecht in Krankenhäusern und Pflegeheimen in Berlin stark eingeschränkt worden. So durften etwa nur Patientinnen unter 16 Jahren und Schwerstkranke einmal am Tag für eine Stunde eine Person empfangen, ausgenommen waren Besucher mit Atemwegserkrankungen. Pflegeheimbewohner durften nur einmal am Tag Besuch empfangen, allerdings keine Kinder unter 16 Jahren oder Menschen mit Atemwegserkrankungen.



Einschränkungen in Heimen und den besonderen Wohnformen sind nach dem neuen Beschluss nur noch möglich bei einer bestätigten Covid-19-Infektion und "nach Maßgabe einer Gefährdungsabschätzung, an der das Gesundheitsamt mitwirkt". Sie müssen dann auch befristet sein.