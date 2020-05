Roland Rötinger Berlin Samstag, 02.05.2020 | 08:17 Uhr

Mal davon abgesehen, dass viele Heimbewohner gar nicht mehr genau wissen, ob die Angehörigen noch leben, weil die da so oft hingehen, wie der Papst in ein Bordell, hätte es nicht so weit kommen brauchen. Es gibt fast überall genügend Räume, da hätten sich Besucher so vermummen können, dass eine Ansteckung unmöglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite eben so. Man hat sich ganz einfach auf die brutalste aller Lösungen geeinigt. Aus "Geldmangel", aus organisatorischen Gründen. Die meisten Pflegeheime sind Börsen-dotiert, von Investoren geführt, die für alles was über die gewöhnlichen Ausgaben hinaus geht nichts übrig haben. Auch wenn es einige Zeit in Anspruch genommen hätte, bis Schutzausrüstungen zur Verfügung gestanden hätten. Bis heute gibt es ja kaum für alle Mitarbeiter Schutzkleidung und Vorsichtsmaßnahmen, bei der Diakonie Infizieren sich immer noch Menschen und sterben sogar, nach fast 2 Monaten Pandemie-Warnung. Ein Armutszeugnis, mehr ist das nicht. Oder doch Desinteresse?