Berliner Freibäder sollen am 25. Mai wieder öffnen

Nach einer Senatssitzung sollen am Donnerstagabend in Berlin weitere konkrete Schritte aus dem Corona-Lockdown bekanntgegeben werden. Bereits vorher sickerte durch: Ende Mai darf unter Auflagen wieder im Freien geschwommen werden.

Der Berliner Senat will bei einer Sondersitzung am Donnerstag Lockerungen der Corona-Schutzmaßmaßnahmen beschließen. Dazu gehört, dass ab dem 15. Mai Gaststätten unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

Die Frei- und Strandbäder in Berlin sollen ab 25. Mai unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Das hat der Senat nach rbb-Informationen beschlossen. Voraussetzung sei jedoch ein Hygieneplan und die Einhaltung von Abstandsregeln. Sämtliche Bäder sind derzeit noch geschlossen.



Bei den Kitas hat der Senat nach dpa-Informationen seine Pläne konkretisiert. Bekannt war bereits, dass die Kita-Notbetreuung bis zum Sommer schrittweise auf alle Kinder ausgeweitet werden soll. Konkret sollen jetzt ab 14. Mai zunächst die Kinder am Übergang zur Grundschule und deren Geschwister wieder in die Kita gehen können.