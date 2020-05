Reinhard Aurenz Finsterwalde Dienstag, 26.05.2020 | 15:27 Uhr

Eine Gesundheitsministerin sollte wissen, wie man einen Mund/Nasenschutz richtig abnimmt.

Man fasst ihn an den Bügeln an und legt ihn ab und zieht ihn nicht auf den (kontaminierten) Hals. um ihn dann wieder vor die Nase zu setzen.

Man oh man !!!!!