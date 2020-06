Studierende demonstrieren am Montag in mehreren deutschen Städten - darunter auch in Potsdam - ab 11 Uhr vor den Landesparlamenten und Wissenschaftsministerien für mehr Finanzhilfen in der Corona-Zeit.

Inzwischen hat das Bundesministerium für Bildung Hilfen auf den Weg gebracht. Gelder könnten noch im Juni fließen, hieß es. Denn nach längeren Anlaufschwierigkeiten sollen Studierende in Notlage noch in diesem Monat Corona-Zuschüsse des Bundes in Höhe von bis zu 500 Euro monatlich beantragen können. Das teilte das Bundesbildungsministerium mit und betonte, dass diese Hilfen nicht zurückgezahlt werden müssten.