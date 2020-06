Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, ein Bußgeld im Zusammenhang mit der Maskenpflicht einzuführen. Berlin befinde sich derzeit in einer Phase der Lockerungen, in der es eine noch größere Rolle spiele, dass Regeln eingehalten würden, sagte Kalayci am Mittwoch in der rbb-Abendschau.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller kündigte am Mittwoch im Inforadio eine Prüfung der Bußgelder für Maskenverweigerer an: "Wir werden nächste Woche im Senat noch mal darüber diskutieren, ob man nicht mit mehr Lockerungen verbindlicher, verpflichtender das Maskentragen umsetzen muss - möglicherweise auch mit Bußgeld belegt, weil wir sehen, dass es manche nicht mehr so ernst nehmen."



In der rot-rot-grünen Koalition gibt es bisher unterschiedliche Meinungen zu Bußgeldern bei Nicht-Einhaltung der Maskenpflicht, zum Beispiel in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen. "Zuständig sind die Gesundheitsämter", sagte Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linken dem rbb. "Die sind aber für ihren Bezirk zuständig. Das heißt, sie müssten an der Bezirksgrenze die U-Bahn verlassen, weil sie gar nicht mehr zuständig wären."

In der kommenden Woche will der Senat über die Einführung von Bußgeldern beraten.