Die Beobachtungen der Verkehrsbetriebe beruhen auf Auswertungen, die die BVG einmal pro Woche in einem "Bericht zur Verkehrslage in Berlin" an die Senatsverwaltung für Verkehr schickt. Die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gilt seit dem 27. April in den Fahrzeugen des Öffentlichen Nahverkehrs aber auch an den Haltestellen der Berliner U-Bahnen, Trams und Busse .

In Berliner U-Bahnen, Trams und Bussen sind trotz nach wie vor geltender Maskenpflicht immer mehr Fahrgäste ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs. Die Bereitschaft zum Tragen solcher Masken sei in den vergangenen Wochen "leicht gesunken", wie die Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Petra Nelken, rbb|24 am Donnerstag sagte. "Der Rückgang ist nicht dramatisch, aber seit der Senat einige Corona-Maßnahmen gelockert hat , beobachten wir eine leichte Tendenz in diese Richtung."

Laut BVG lag der Anteil der Maskenträger an Haltestellen und in den Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin im letzten Wochenbericht im gesamten Tagesdurchschnitt bei 78 Prozent. In der U-Bahn trugen demnach rund 85 Prozent der Fahrgäste Masken, ebenso in den Bussen. In der Straßenbahn waren es 75 Prozent.

Allerdings müsse laut BVG-Sprecherin Nelken unterschieden werden: "Die Bereitschaft, eine Maske anzuziehen, hängt stark davon ab, wann die Menschen unterwegs sind. Wir beobachten im Berufsverkehr in den vollen U-Bahnen weiterhin noch deutlich mehr als 90 Prozent." Am Abend, wenn die U-Bahnen und Trams sich leerten, würden die Fahrgäste auch eher auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. Nelken sagt, dass außerhalb der Fahrzeuge, an Tram- und Bushaltestellen zuletzt nur etwa 65 Prozent eine Maske trugen, an U-Bahn-Haltestellen seien es 80 Prozent gewesen. Allerdings sei auf Videoaufnahmen zu sehen, dass die Fahrgäste dort auch Abstand voneinander hielten.