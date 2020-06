Die Kitas in Brandenburg sind ab kommender Woche wieder im Regelbetrieb. Das gab Bildungsministerin Ernst am Dienstag in Potsdam bekannt. Es entfallen viele der bisher gültigen Eindämmungsvorschriften, Hygieneregeln aber werde es weiter geben.

In Brandenburg werden am 15. Juni alle Kitas wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Das sagte Bildungsministeri Britta Ernst am Dienstag in Potsdam.



Der Rahmenhygieneplan werde angepasst, um die Rückkehr zum Regelbetrieb zu ermöglichen. Unter anderem fallen die Dokumentationspflicht und die Gruppenobergrenzen weg, so Ernst. Hygieneregeln werde es aber weiterhin geben.

Auch die Schulen sollen zum Regelbetrieb zurückkehren: Ab 10. August sollen sie wieder normal öffnen, also nach den Sommerferien. Der Mindestabstand ist dort nicht mehr einzuhalten.



