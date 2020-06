Senat will Weg für Regelbetrieb an Kitas und Schulen ebnen

Noch im Juni sollen alle Kita-Kinder in Berlin wieder betreut werden, alle Schüler sollen nach den Sommerferien wieder Regelunterricht bekommen. Das will der Senat am Dienstag beschließen. Doch die Skepsis unter vielen Eltern bleibt groß.

Seit Montag sind neben den älteren Kindern auch die Vierjährigen wieder zurück in den Kitas. Jetzt fehlen noch die Jüngeren. In den Kitas soll auf möglichst stabile Gruppen geachtet werden, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern. Dafür ist die bisher geltende Begrenzung der Gruppengrößen aufgehoben worden. Auch Kitareisen sind wieder erlaubt. Am Dienstag will der Senat ein Konzept beschließen, wie künftig sämtliche Kinder wieder betreut werden können.

Der Berliner Senat berät in seiner Sitzung am Dienstag über die Rückkehr von Kitas und Schulen zum Normalbetrieb. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat bereits angekündigt, die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas noch im Juni stellen zu wollen. Demnach soll bis zum Monatsende jedes Kind wieder ein Betreuungsangebot erhalten.

Neue Teststrategie beginnt in Berlin an Schulen und Kitas

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Frage, wie es mit den Schulen weitergeht. Die Bildungssenatorin möchte nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren. Die Ferien starten in Berlin in diesem Jahr am 25. Juni und enden am 7. August. Die Schulen sind bereits seit 27. April wieder geöffnet, allerdings sind die Klassen in der Regel geteilt worden. Die Gruppen werden derzeit zeitlich versetzt oder in verschiedenen Räumen unterrichtet. Nur ein Teil des Unterrichts ist in der Schule möglich, daneben gibt es weiterhin Homeschooling.

Aufseiten der Berliner Eltern herrscht derweil große Skepsis, ob die Pläne des Senats zum Regelbetrieb an Schulen und Kitas umsetzbar sind. "Wir Eltern haben in den letzten drei Monaten alles gegeben, um neben Arbeit auch Homeschooling und die Betreuung unserer Kinder zu gewährleisten", teilte die Initiative Kitakrise Berlin am Montag mit. Vor der Senatssitzung am Dienstag wollen Eltern vor dem Roten Rathaus für das "Recht auf Bildung und Betreuung" demonstrieren. "Wir zweifeln daran, ob diese komplette Öffnung gelingen kann, ohne dass das Personal dafür da ist", so die Initiative weiter.